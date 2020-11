மாவட்ட செய்திகள்

கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி சர்க்கரை ஆலை தொழிலாளர்கள் குடும்பத்துடன் போராட்டம் - 30 பெண்கள் உள்பட 120 பேர் கைது + "||" + Sugar mill emphasizing the demands Workers struggle with family - 120 people were arrested, including 30 women

கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி சர்க்கரை ஆலை தொழிலாளர்கள் குடும்பத்துடன் போராட்டம் - 30 பெண்கள் உள்பட 120 பேர் கைது