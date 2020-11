மாவட்ட செய்திகள்

சட்டசபை தேர்தலில் பா.ஜ.க. ஆதரவு இல்லாமல் யாரும் ஆட்சி அமைக்க முடியாது - கள்ளக்குறிச்சி பொதுக்கூட்டத்தில் எச்.ராஜா பேச்சு + "||" + BJP loses assembly polls No one can rule without support - H. Raja speech at the Kallakurichi public meeting

சட்டசபை தேர்தலில் பா.ஜ.க. ஆதரவு இல்லாமல் யாரும் ஆட்சி அமைக்க முடியாது - கள்ளக்குறிச்சி பொதுக்கூட்டத்தில் எச்.ராஜா பேச்சு