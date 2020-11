மாவட்ட செய்திகள்

நாமக்கல்லில் கடத்தப்பட்ட டேங்கர் லாரி அதிபர் திண்டுக்கல்லில் மீட்பு - முன்னாள் டிரைவர் உள்பட 6 பேர் கைது + "||" + Abducted in Namakkal Tanker truck owner rescued in Dindigul - Six people were arrested, including the former driver

நாமக்கல்லில் கடத்தப்பட்ட டேங்கர் லாரி அதிபர் திண்டுக்கல்லில் மீட்பு - முன்னாள் டிரைவர் உள்பட 6 பேர் கைது