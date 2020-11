மாவட்ட செய்திகள்

சேலத்தில், வேல் யாத்திரைக்கு செல்ல முயன்ற பா.ஜனதா மாநில தலைவர் எல்.முருகன் உள்பட 762 பேர் கைது + "||" + In Salem, Vail tried to go on a pilgrimage 762 people arrested, including BJP state president L Murugan

சேலத்தில், வேல் யாத்திரைக்கு செல்ல முயன்ற பா.ஜனதா மாநில தலைவர் எல்.முருகன் உள்பட 762 பேர் கைது