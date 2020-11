மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி கே.கே.நகரில் மளிகைக்கடையில் திடீர் தீ விபத்து - ரூ.15 லட்சம் பொருட்கள் எரிந்து நாசம் + "||" + A fire broke out at a grocery store in KK Nagar, Trichy - Rs 15 lakh worth of goods were destroyed

திருச்சி கே.கே.நகரில் மளிகைக்கடையில் திடீர் தீ விபத்து - ரூ.15 லட்சம் பொருட்கள் எரிந்து நாசம்