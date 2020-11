மாவட்ட செய்திகள்

மாரியம்மன் கோவில் நிலத்தில் பயிற்சியில் ஈடுபட முயன்ற போலீசாரை முற்றுகையிட்ட கிராம மக்கள் - வீரபாண்டியில் பரபரப்பு + "||" + Villagers besiege police who tried to train at Mariamman temple land - Violence in Veerapandi

மாரியம்மன் கோவில் நிலத்தில் பயிற்சியில் ஈடுபட முயன்ற போலீசாரை முற்றுகையிட்ட கிராம மக்கள் - வீரபாண்டியில் பரபரப்பு