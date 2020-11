மாவட்ட செய்திகள்

நன்னடத்தை உறுதிமொழியை மீறியவருக்கு 245 நாள் சிறை ஆர்.டி.ஓ. உத்தரவு + "||" + Pledge of Allegiance To the transgressor 245 days imprisonment R.T.O. Order

நன்னடத்தை உறுதிமொழியை மீறியவருக்கு 245 நாள் சிறை ஆர்.டி.ஓ. உத்தரவு