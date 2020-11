மாவட்ட செய்திகள்

உதயநிதி ஸ்டாலின் கைதுக்கு கண்டனம்: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் தி.மு.க.வினர் சாலை மறியல் எம்.எல்.ஏ.க்கள் உள்பட 390 பேர் கைது + "||" + Condemnation of the arrest of Udayanidhi Stalin In Kallakurichi district DMK road blockade 390 people were arrested, including MLAs

உதயநிதி ஸ்டாலின் கைதுக்கு கண்டனம்: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் தி.மு.க.வினர் சாலை மறியல் எம்.எல்.ஏ.க்கள் உள்பட 390 பேர் கைது