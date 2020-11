மாவட்ட செய்திகள்

தீபாவளி பண்டிகைக்கும் வீட்டுக்கு வராததால் ஆத்திரம் மனைவி கோபித்துக்கொண்டு சென்றதால் போலீஸ்காரர் தற்கொலை + "||" + Policeman commits suicide after wife gets angry over not coming home for Diwali

தீபாவளி பண்டிகைக்கும் வீட்டுக்கு வராததால் ஆத்திரம் மனைவி கோபித்துக்கொண்டு சென்றதால் போலீஸ்காரர் தற்கொலை