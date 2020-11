மாவட்ட செய்திகள்

வேலைக்கு செல்லாததை தந்தை கண்டித்ததால் கழுத்தை அறுத்துக்கொண்டு, தூக்குப்போட்டு வாலிபர் தற்கொலை + "||" + The boy committed suicide by hanging himself after his father reprimanded him for not going to work

