மாவட்ட செய்திகள்

டெல்லியில் வழிபாட்டு தலங்கள் மீண்டும் மூடப்பட்டது ஏன்? மராட்டிய பா.ஜனதா தலைவர்கள் சிந்திக்க வேண்டும் - சஞ்சய் ராவத் கருத்து + "||" + Why are places of worship closed again in Delhi? Maratha BJP leaders need to think - Sanjay Rawat

டெல்லியில் வழிபாட்டு தலங்கள் மீண்டும் மூடப்பட்டது ஏன்? மராட்டிய பா.ஜனதா தலைவர்கள் சிந்திக்க வேண்டும் - சஞ்சய் ராவத் கருத்து