மாவட்ட செய்திகள்

ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 4 பேர் அடித்து செல்லப்பட்டனர் காவிரி ஆற்றில் மூழ்கி சேலம் பெண் பலி மகன்-மகளை தேடும் பணி தீவிரம் + "||" + Belonging to the same family 4 people were beaten Submerged in the Cauvery River Salem girl killed Son-daughter search intensity

ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 4 பேர் அடித்து செல்லப்பட்டனர் காவிரி ஆற்றில் மூழ்கி சேலம் பெண் பலி மகன்-மகளை தேடும் பணி தீவிரம்