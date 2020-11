மாவட்ட செய்திகள்

மருத்துவக்கல்லூரியில் இடம் கிடைத்தும் கட்டணம் செலுத்த முடியாத முசிறி மாணவனின் டாக்டர் கனவு நனவாகுமா? அரசின் உதவியை எதிர்நோக்கி காத்திருப்பு + "||" + Will the doctor's dream of getting a place in the medical college and not being able to pay the fees come true? Waiting for government assistance

மருத்துவக்கல்லூரியில் இடம் கிடைத்தும் கட்டணம் செலுத்த முடியாத முசிறி மாணவனின் டாக்டர் கனவு நனவாகுமா? அரசின் உதவியை எதிர்நோக்கி காத்திருப்பு