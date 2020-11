மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் நிலுவையில் உள்ள பணிகளை இந்தமாதத்திற்குள் முடிக்கவேண்டும் - கலெக்டர் உத்தரவு + "||" + Pending in Tirupati district Tasks must be completed by this month - Collector order

திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் நிலுவையில் உள்ள பணிகளை இந்தமாதத்திற்குள் முடிக்கவேண்டும் - கலெக்டர் உத்தரவு