மாவட்ட செய்திகள்

சத்துவாச்சாரியில் பாதிரியாரை தாக்கி கத்தி முனையில் ரூ.9 லட்சம் கொள்ளை - போலீஸ் விசாரணை + "||" + Attacking the priest in Sattuvachari Rs 9 lakh robbery at knife point - Police investigation

சத்துவாச்சாரியில் பாதிரியாரை தாக்கி கத்தி முனையில் ரூ.9 லட்சம் கொள்ளை - போலீஸ் விசாரணை