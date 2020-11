மாவட்ட செய்திகள்

புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் ‘நிவர்’ புயல் முன்னெச்சரிக்கையாக பஸ் போக்குவரத்து நிறுத்தம் + "||" + Bus stop in Pudukkottai district as a precautionary measure against 'Nivar' storm

புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் ‘நிவர்’ புயல் முன்னெச்சரிக்கையாக பஸ் போக்குவரத்து நிறுத்தம்