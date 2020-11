மாவட்ட செய்திகள்

தனது தாயை கடத்தி வைத்து தன்னிடம் இருந்த ரூ.75 லட்சம் மதிப்பிலான நிலத்தை அபகரித்ததால் விவசாயி தூக்குப்போட்டு தற்கொலை + "||" + Keep kidnapping his mother Had himself 75 lakh worth of land was confiscated Farmer commits suicide by hanging

தனது தாயை கடத்தி வைத்து தன்னிடம் இருந்த ரூ.75 லட்சம் மதிப்பிலான நிலத்தை அபகரித்ததால் விவசாயி தூக்குப்போட்டு தற்கொலை