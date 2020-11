மாவட்ட செய்திகள்

பழையகாயல் குளத்தின் கரை உடைந்தது விவசாய நிலங்களுக்குள் தண்ணீர் புகுந்தது + "||" + Pazaiyakyal The edge of the pond was broken Water seeped into farmland

