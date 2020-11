மாவட்ட செய்திகள்

புயல் பாதிப்பை எதிர்கொள்ள எல்லையோர கிராமங்களில் தயார் நிலையில் பேரிடர் தடுப்பு குழுவினர் - கலெக்டர் கார்த்திகா தகவல் + "||" + In border villages to deal with storm damage Disaster Prevention Team Ready - Collector Karthika Info

புயல் பாதிப்பை எதிர்கொள்ள எல்லையோர கிராமங்களில் தயார் நிலையில் பேரிடர் தடுப்பு குழுவினர் - கலெக்டர் கார்த்திகா தகவல்