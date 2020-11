மாவட்ட செய்திகள்

‘நிவர்’ புயல் கரையை கடந்த போது வேலூர் மாவட்டத்தில் நள்ளிரவில் பலத்த மழை - நிவாரண முகாம்களில் 164 பேர் தங்க வைப்பு + "||" + When ‘Nivar’ storm crossed the coast Heavy rains in Vellore district at midnight - 164 people gold deposits in relief camps

‘நிவர்’ புயல் கரையை கடந்த போது வேலூர் மாவட்டத்தில் நள்ளிரவில் பலத்த மழை - நிவாரண முகாம்களில் 164 பேர் தங்க வைப்பு