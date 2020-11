மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில் ரூ.105 கோடியில் கண்மாய்கள் தூர்வாரப்பட்டுள்ளன - அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ தகவல் + "||" + 105 crore in the district Eyes are tormented - Information from Minister Sellur Raju

மாவட்டத்தில் ரூ.105 கோடியில் கண்மாய்கள் தூர்வாரப்பட்டுள்ளன - அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ தகவல்