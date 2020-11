மாவட்ட செய்திகள்

விருத்தாசலம் பகுதியில் புயல் அச்சத்திலும் அசராமல் நடவு பணியில் ஈடுபட்ட விவசாயிகள் + "||" + Farmers in Vriddhachalam area engaged in planting work in fear of storms

விருத்தாசலம் பகுதியில் புயல் அச்சத்திலும் அசராமல் நடவு பணியில் ஈடுபட்ட விவசாயிகள்