மாவட்ட செய்திகள்

புயலால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ரூ.5 ஆயிரம் நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் - மு.க.ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல் + "||" + For those affected by the storm Rs 5,000 relief to be provided - MK.Stalin insistence

புயலால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ரூ.5 ஆயிரம் நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் - மு.க.ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல்