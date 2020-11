மாவட்ட செய்திகள்

ஆவடி அருகே 6 அடி ஆழமுள்ள கழிவுநீர் தொட்டியில் விழுந்து சிறுவன் பலி + "||" + Near Avadi In a 6 foot deep sewer The falling boy was killed

