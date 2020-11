மாவட்ட செய்திகள்

கூடுவாஞ்சேரியில், இடுப்பளவு வெள்ளத்தில் தத்தளித்த கர்ப்பிணி - படகு மூலம் போலீசார் மீட்டனர் + "||" + In Guduvancheri, a pregnant woman who was stranded in waist-deep floods was rescued by the police by boat

கூடுவாஞ்சேரியில், இடுப்பளவு வெள்ளத்தில் தத்தளித்த கர்ப்பிணி - படகு மூலம் போலீசார் மீட்டனர்