மாவட்ட செய்திகள்

ஊத்துக்கோட்டையில், வெள்ளத்தில் அடித்து செல்லப்பட்ட தரைப்பாலம் - பொதுமக்கள் அவதி + "||" + In uttukkottai, Causeway were hit by the flood - Public suffering

ஊத்துக்கோட்டையில், வெள்ளத்தில் அடித்து செல்லப்பட்ட தரைப்பாலம் - பொதுமக்கள் அவதி