மாவட்ட செய்திகள்

அதிக மின் கட்டணத்தை செலுத்தாதீர்கள் - ராஜ் தாக்கரே சொல்கிறார் + "||" + Don't pay too much electricity - says Raj Thackeray

அதிக மின் கட்டணத்தை செலுத்தாதீர்கள் - ராஜ் தாக்கரே சொல்கிறார்