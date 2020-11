மாவட்ட செய்திகள்

முதல்-மந்திரி எடியூரப்பாவை மாற்றும் பேச்சுக்கே இடமில்லை - அஸ்வத் நாராயண் திட்டவட்டம் + "||" + there is no room for talk of replacing First - Minister Eduyurappa - Ashwat Narayan plan

முதல்-மந்திரி எடியூரப்பாவை மாற்றும் பேச்சுக்கே இடமில்லை - அஸ்வத் நாராயண் திட்டவட்டம்