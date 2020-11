மாவட்ட செய்திகள்

இடைவிடாது பெய்த பலத்த மழையால் பாகூர் பகுதியில் ஏரிகள் நிரம்பின - வயல்களில் தண்ணீர் புகுந்ததால் ஆயிரம் ஏக்கர் நெற்பயிர்கள் மூழ்கின + "||" + In the Bagoor area due to incessant heavy rains Lakes flooded - Thousands of acres of paddy fields submerged due to flooding in fields

