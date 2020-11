மாவட்ட செய்திகள்

மினிக்காய் தீவில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்ட தருவைகுளம் மீனவர்கள் அரசுக்கு நன்றி தெரிவிப்பு - அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ முன்னிலையில் நிகழ்ச்சி + "||" + Freed from Minicoy Island Daruvaikulam fishermen thank the government - Performance in the presence of Minister Kadampur Raju

மினிக்காய் தீவில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்ட தருவைகுளம் மீனவர்கள் அரசுக்கு நன்றி தெரிவிப்பு - அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ முன்னிலையில் நிகழ்ச்சி