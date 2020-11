மாவட்ட செய்திகள்

சிறிய மாநிலங்களில் ஒட்டுமொத்த செயல்பாட்டில்சிறந்த மாநிலமாக புதுச்சேரிக்கு 2-வது இடம் + "||" + In smaller states In the overall process As the best state 2nd place to Puducherry

