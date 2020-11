மாவட்ட செய்திகள்

நிவர் புயல் வெள்ள சேத மீட்பு பணிகளுக்குப் பின் புதுச்சேரியில் இயல்பு வாழ்க்கை திரும்புகிறது பஸ்கள் ஓடத் தொடங்கின + "||" + After the Nivar storm flood damage recovery work Nature returns to life in Pondicherry The buses started running

நிவர் புயல் வெள்ள சேத மீட்பு பணிகளுக்குப் பின் புதுச்சேரியில் இயல்பு வாழ்க்கை திரும்புகிறது பஸ்கள் ஓடத் தொடங்கின