மாவட்ட செய்திகள்

மதுரவாயல் அருகே இரும்பு குழாயால் தாயை அடித்து கொன்ற கொடூர மகன் - மது குடிப்பதற்கு பணம் தராத ஆத்திரத்தில் வெறிச்செயல் + "||" + By iron pipe The son who beat the mother to death In the rage of not paying for alcohol

மதுரவாயல் அருகே இரும்பு குழாயால் தாயை அடித்து கொன்ற கொடூர மகன் - மது குடிப்பதற்கு பணம் தராத ஆத்திரத்தில் வெறிச்செயல்