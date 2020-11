மாவட்ட செய்திகள்

ஐகோர்ட்டு தடை நீக்கம் எதிரொலியாக 8 மாதங்களுக்கு பிறகு திருச்சி காந்தி மார்க்கெட் திறப்பு - இன்று முதல் செயல்படுகிறது + "||" + High Court lifts ban on Echo Trichy Gandhi Market opens after 8 months - Works from today

ஐகோர்ட்டு தடை நீக்கம் எதிரொலியாக 8 மாதங்களுக்கு பிறகு திருச்சி காந்தி மார்க்கெட் திறப்பு - இன்று முதல் செயல்படுகிறது