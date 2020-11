மாவட்ட செய்திகள்

இந்த ஆண்டில், 4-வது முறையாக மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம் 100 அடியை எட்டியது + "||" + This year, for the 4th time, the water level of the Mettur Dam reached 100 feet

