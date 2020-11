மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில், நீர்ப்பாசன திட்டங்களை விரைவாக செயல்படுத்த வேண்டும் - குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டத்தில் விவசாயிகள் வலியுறுத்தல் + "||" + In the district, irrigation schemes should be implemented expeditiously - urging farmers at the grievance day meeting

மாவட்டத்தில், நீர்ப்பாசன திட்டங்களை விரைவாக செயல்படுத்த வேண்டும் - குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டத்தில் விவசாயிகள் வலியுறுத்தல்