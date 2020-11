மாவட்ட செய்திகள்

வாணியம்பாடி, அமிர்தியில் வெள்ளத்தில் அடித்து செல்லப்பட்டு சிறுவன் உள்பட 2 பேர் பலி + "||" + Vaniyambadi, flooded in Amirti Two people, including a boy, were beaten to death

வாணியம்பாடி, அமிர்தியில் வெள்ளத்தில் அடித்து செல்லப்பட்டு சிறுவன் உள்பட 2 பேர் பலி