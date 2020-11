மாவட்ட செய்திகள்

திருப்பத்தூர் வீட்டுவசதி வாரிய குடியிருப்பில் குடிநீர் வழங்காததால் காலிக்குடங்களுடன் பொதுமக்கள் போராட்டம் + "||" + Public protest with quarters over non-provision of drinking water at Tirupathur Housing Board flat

திருப்பத்தூர் வீட்டுவசதி வாரிய குடியிருப்பில் குடிநீர் வழங்காததால் காலிக்குடங்களுடன் பொதுமக்கள் போராட்டம்