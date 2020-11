மாவட்ட செய்திகள்

ராணிப்பேட்டை அருகே பாலாற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு; மின்கம்பம் சாய்ந்து போக்குவரத்து பாதிப்பு + "||" + Near Ranipet In milk river flooding; Impact of electric pole tilt traffic

ராணிப்பேட்டை அருகே பாலாற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு; மின்கம்பம் சாய்ந்து போக்குவரத்து பாதிப்பு