மாவட்ட செய்திகள்

வேலூர் மாவட்டம் முழுவதும் கொட்டித்தீர்த்த மழையால் 17 ஏரிகள் முழுமையாக நிரம்பின + "||" + 17 lakes were completely filled by torrential rains across the Vellore district

வேலூர் மாவட்டம் முழுவதும் கொட்டித்தீர்த்த மழையால் 17 ஏரிகள் முழுமையாக நிரம்பின