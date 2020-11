மாவட்ட செய்திகள்

அரசு பள்ளி ஆசிரியர்கள் விடுப்பு எடுத்துக்கொண்டு தனியார் பள்ளி மாணவர்களுக்கு பயிற்சி அளித்தால் நடவடிக்கை - அமைச்சர் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் எச்சரிக்கை + "||" + Action if government school teachers take leave and train private school students - Minister KA Shenkotayan warns

அரசு பள்ளி ஆசிரியர்கள் விடுப்பு எடுத்துக்கொண்டு தனியார் பள்ளி மாணவர்களுக்கு பயிற்சி அளித்தால் நடவடிக்கை - அமைச்சர் கே.ஏ.செங்கோட்டையன் எச்சரிக்கை