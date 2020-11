மாவட்ட செய்திகள்

சிறப்பாக பணியாற்றிய அஞ்செட்டி கிளை நூலகருக்கு விருது கலெக்டர் வழங்கினார் + "||" + The award was presented by the Collector to the Anchetti Branch Librarian who excelled

சிறப்பாக பணியாற்றிய அஞ்செட்டி கிளை நூலகருக்கு விருது கலெக்டர் வழங்கினார்