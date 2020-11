மாவட்ட செய்திகள்

அந்தியூர் அருகே பரபரப்பு: கள்ளக்காதல் ஜோடி கிணற்றில் குதித்து தற்கொலை - உறவினர்கள் கண்டித்ததால் விபரீத முடிவு + "||" + Anthiyur riots: False love couple jumps into well and commits suicide - Relatives condemn

அந்தியூர் அருகே பரபரப்பு: கள்ளக்காதல் ஜோடி கிணற்றில் குதித்து தற்கொலை - உறவினர்கள் கண்டித்ததால் விபரீத முடிவு