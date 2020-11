மாவட்ட செய்திகள்

ஏழை மாணவர்களின் டாக்டர் கனவை நிறைவேற்றி முதல்-அமைச்சர் சாதனை அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி பெருமிதம் + "||" + First-Minister Achievement Minister SB Velumani is proud to have fulfilled the doctoral dream of poor students

ஏழை மாணவர்களின் டாக்டர் கனவை நிறைவேற்றி முதல்-அமைச்சர் சாதனை அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி பெருமிதம்