மாவட்ட செய்திகள்

முதல்-மந்திரி எடியூரப்பாவின் அரசியல் செயலாளர்என்.ஆர்.சந்தோஷ் மருத்துவமனையில் இருந்து டிஸ்சார்ஜ்- தற்கொலை முயற்சியில் ஈடுபடவில்லை என விளக்கம் + "||" + Of the First-Minister Eduyurappa Political Secretary NR Santosh at the hospital Discharge from

முதல்-மந்திரி எடியூரப்பாவின் அரசியல் செயலாளர்என்.ஆர்.சந்தோஷ் மருத்துவமனையில் இருந்து டிஸ்சார்ஜ்- தற்கொலை முயற்சியில் ஈடுபடவில்லை என விளக்கம்