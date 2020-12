மாவட்ட செய்திகள்

பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஓ.என்.ஜி.சி. நிறுவனத்தை முற்றுகையிட விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர் முயற்சி + "||" + The ONGC has insisted on various demands. Liberation Leopards party attempt to besiege the company

பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஓ.என்.ஜி.சி. நிறுவனத்தை முற்றுகையிட விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர் முயற்சி