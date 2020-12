மாவட்ட செய்திகள்

ஊர்க்காவல் படைக்கு தேர்வான 50 பேருக்கு பணிநியமன ஆணை போலீஸ் சூப்பிரண்டு வழங்கினார் + "||" + The Superintendent of Police issued appointment orders to 50 persons selected for the Kayts

