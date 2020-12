மாவட்ட செய்திகள்

பையனப்பள்ளி ஊராட்சியில் மக்கள் பங்கேற்புடன் வளர்ச்சி திட்டத்திற்கான ‘வளம்’ செயலி + "||" + ‘Resource’ processor for development project with people’s participation in boycott panchayat

பையனப்பள்ளி ஊராட்சியில் மக்கள் பங்கேற்புடன் வளர்ச்சி திட்டத்திற்கான ‘வளம்’ செயலி