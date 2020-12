மாவட்ட செய்திகள்

திருவேங்கடத்தில் பரிதாபம்: மின்சாரம் தாக்கி கொத்தனார் பலி - காப்பாற்ற முயன்ற அக்காள் படுகாயம் + "||" + Awful in Thiruvenkatam: Kills were electrocuted bricklayer -Sister injured trying to save

திருவேங்கடத்தில் பரிதாபம்: மின்சாரம் தாக்கி கொத்தனார் பலி - காப்பாற்ற முயன்ற அக்காள் படுகாயம்