மாவட்ட செய்திகள்

தொப்பூர் கணவாயில் கவிழ்ந்த டேங்கர் லாரி மீது மற்றொரு லாரி மோதியது; 2 டிரைவர்கள் காயம் + "||" + Another truck collided with an overturned tanker truck at Toppur Kanavauil; 2 drivers injured

தொப்பூர் கணவாயில் கவிழ்ந்த டேங்கர் லாரி மீது மற்றொரு லாரி மோதியது; 2 டிரைவர்கள் காயம்